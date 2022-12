Giornata internazionale persone con disabilità, Mattarella: “A loro dobbiamo rispetto”

In occasione della ricorrenza, istituita dall'Onu, il Capo dello Stato ha ricordato: "Sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà". E ha aggiunto: l'inclusione di queste persone "è banco di prova della piena affermazione dei diritti umani"