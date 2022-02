Iovedodicorsa rinnova l’appuntamento virtuale con #Run4OttoMarzo, l’evento di Noi4You per combattere la violenza di genere

PUBBLICITA

Per il secondo anno si ripete la collaborazione tra Marco Frattini – Iovedodicorsa e Noi4You

Si potrà partecipare virtualmente, correndo, nuotando o pedalando dall’8 al 13 Marzo

I fondi raccolti saranno destinati a Noi4You in favore delle donne vittime di violenza di genere

MEDA (MB) – Sempre al lavoro Marco Frattini, titolare del brand Iovedodicorsa, che non si ferma mai, specialmente di fronte ad eventi che nascono per tendere una mano al sociale. Dopo il successo della prima edizione, torna Run4OttoMarzo, evento sportivo virtuale a sostegno dell’associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza con sede a Bordighera. L’evento ritorna grazie all’impegno di Sarah Giomi, atleta, psicologa e volontaria dell’associazione.

NOI4YOU – E’ uno sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza di genere nato da un progetto dello Zonta (organizzazione internazionale di servizi con la missione di promuovere lo status delle donne) attivato dalla Dott.ssa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta ed esperta di terapia familiare. Noi4You conta centinaia di volontari e simpatizzanti ed opera in diverse città italiane.

RUN4OTTOMARZO – Lo scorso anno Sarah Giomi, ambassador del brand iovedodicorsa, si è trasferita a Sanremo dove è entrata in contatto con Noi4You e ha pensato alla realizzazione dell’evento virtuale Run4OttoMarzo, una corsa di 4 km i cui proventi sono stati destinati a Noi4You e che ha visto la partecipazione di 365 runner da tutta Italia. Quest’anno la sfida viene riproposta invitando ad indossare un indumento giallo, colore ufficiale dell’associazione Noi4You, ed integrando nelle attività sportive la possibilità di partecipare pedalando per 32 km o nuotando per 800 m, oltre che correndo per 4 km.

“Lo scorso anno è stata per noi una grossa soddisfazione e un vero piacere, trovare la formula che potesse, in un momento particolare e di stallo generale, mantenere alta l’attenzione verso l’attività dell’associazione Noi4You che si spende investendo tempo, energie e risorse nella realizzazione di progetti socialmente utili“, ha detto Sarah Giomi. “Abbiamo ritenuto utile non disperdere questo tesoretto e questa esperienza, per poter proseguire nella nostra missione cercando soprattutto delle soluzioni che accrescessero e migliorassero ulteriormente ciò che già di buono era stato fatto. Per questo motivo abbiamo pensato di ampliare la platea di riferimento aggiungendo alla corsa, anche la biciletta e il nuoto“, ha concluso Sarah.

PARTECIPAZIONE – Partecipare è semplice, le iscrizioni sono aperte, CLICCA QUI. Si potrà scegliere di pagare una quota fissa che dà diritto ai gadget ufficiali dell’evento o effettuare una donazione di qualsiasi entità a favore dell’associazione. Iscrizioni di gruppo per un minimo di 7 atleti che, optando per l’iscrizione a quota fissa, riceveranno anche un integratore offerto da WHY SPORT a ciascun iscritto.

Al temine della propria attività bisognerà scattare una foto ed inviarla insieme alla comunicazione del risultato via e-mail a info@iovedodicorsa.com o via WhatsApp a +39 347 5757103 o nel gruppo CiaoRunner su FB aggiungendo l’hashtag ufficiale #run4ottomarzo22. Sarà stilata una classifica generale per ogni specialità e ciascun atleta riceverà il diploma di partecipazione. Per tutti è previsto un pacco gara e premi ai tre gruppi più numerosi per ciascuna disciplina.

L’evento è promosso e sostenuto dall’associazione Noi4You di Bordighera, iovedodicorsa e realizzato in collaborazione con Run The World, Club del Miglio, Why Sport, Piossasco Trail Runners, La Diagonale e la media partnership di RunToday.

Visita il sito QUI. Prenota i prodotti via whatsapp al 3475757103 o via e-mail a info@iovedodicorsa.com