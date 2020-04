Padova, 7 aprile 2020 – In occasione della Pasqua 2020, Galbusera è a fianco di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare a sostegno di tutte le persone che ogni giorno combattono contro le malattie neuromuscolari. Per ogni uovo di Pasqua Lindt acquistato dal sito https://www.spacciogalbuseratremarie.it/ Galbusera donerà 5 euro a UILDM. È possibile, inoltre, acquistare le uova direttamente negli spacci Galbusera – Tre Marie presenti in Lombardia e in provincia di Piacenza.

L’associazione in questo momento sta affrontando l’emergenza legata alla diffusione del Covid – 19, riorganizzando l’assistenza delle persone con una disabilità neuromuscolare e attivando nuovi servizi per venire incontro alle esigenze dei propri soci: sono nati in queste settimane il punto di ascolto psicologico nazionale e i servizi informativi di carattere medico-assistenziale e legislativo via webinar per affrontare con più serenità l’emergenza.

I fondi raccolti grazie a Galbusera verranno utilizzati da UILDM a sostegno delle attività delle sue 65 Sezioni sul territorio italiano, che continuano a lavorare senza sosta, offrendo servizi di trasporto, consegna di spesa e farmaci a domicilio, fornitura di presidi sanitari, vicinanza e ascolto per superare l’isolamento.

“Grazie a questa collaborazione – dichiara il presidente nazionale Marco Rasconi – desideriamo dare un supporto a quanto i nostri soci e i volontari stanno già facendo. Ma non solo: il contributo di Galbusera ci aiuterà a ripartire quando l’emergenza sarà finita. Con la dolcezza del cioccolato vogliamo sconfiggere la paura del virus e ritrovare motivi di speranza per il nostro futuro. Siamo abituati a combattere e insieme ce la faremo anche questa volta”.

L’iniziativa di solidarietà è attiva negli spacci Galbusera -Tre Marie presenti su tutto il territorio lombardo e la provincia di Piacenza, le zone più colpite dalla diffusione del Covid -19.

Gli spacci si trovano a: Agrate Brianza (MB), Busnago (MB), Cosio Valtellino (SO), Figino Serenza (CO), Forcola (SO), Lallio (BG), Legnano (MI), Mandello Est (LC), Milano (MI), Montano Lucino (CO), Piacenza (PC), Pero (MI), Sesto S. Giovanni (MI) e Vellezzo Bellini (PV).

Maggiori informazioni a questo link: https://www.spacciogalbuseratremarie.it/negozi .

Le uova di Pasqua Lindt sono acquistabili online anche sul sito https://www.spacciogalbuseratremarie.it/ .

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 65 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

