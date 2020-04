Roma, 10 apr. (askanews) – Da oggi, il numero verde della Sala Operativa Sociale -SOS- di Roma Capitale (800440022) è accessibile anche alle persone non udenti che possono chiamare ed interloquire con gli operatori attraverso l’applicazione gratuita Pedius.

Con un accordo tra la società Pedius e l’ufficio del Delegato della Sindaca all’Accessibilità Universale, il numero di emergenza della SOS è fruibile semplicemente collegandosi tramite smartphone ed utilizzando l’App che è già usata da oltre 30mila utenti ed attiva in 14 Paesi. Con un semplice click è possibile chiamare gli operatori della SOS che saranno in grado, grazie all’interfaccia voce/testo dell’Applicazione di accogliere anche le esigenze segnalate dalle persone non udenti.

L’App Pedius, scaricabile gratuitamente sia per i sistemi IOS che Android, permette di chiamare in questo momento di emergenza sia i numeri dedicati al Coronavirus della Regione Lazio che quello della Protezione Civile. Implementando anche il numero della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale si è allargata al massimo l’accessibilità per le persone non udenti