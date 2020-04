Messa di Pasqua del vescovo Fumagalli anche per non udenti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La diocesi di Viterbo è lieta di comunicare, che la Santa Messa di Pasqua celebrata in diretta dal vescovo Lino Fumagalli alle ore 10 dalla chiesa cattedrale di Viterbo, verrà trasmessa in aggiunta ai consueti canali social e in streaming, anche sul canale YouTube della sezione ENS (Ente Nazionale Sordi) di Viterbo.

Previsto il servizio di interpretariato in Lis per permettere ai fratelli sordi di fruire della funzione religiosa in un momento in cui è importante che il conforto della Parola di Dio soprattutto in questo tempo difficile di pandemia possa arrivare proprio a tutti.

Curia di Viterbo