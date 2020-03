“Grazie agli amici dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Trieste, che hanno realizzato questo importante video messaggio per rendere ancora più accessibile l’informazione”.

Dalla pagina Facebook del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il plauso all’iniziativa di chi ha pensato alle difficoltà dei portatori di handicap uditivo preparando per loro un vademecum che elenca le chiusure, le attività rimaste aperte per le prime necessità e i provvedimenti urgenti di contenimento del rischio Covid-19, attualmente in corso. Il messaggio è registrato anche in audio ed è quindi fruibile da tutti.

Nel video si ricorda il numero verde a disposizione degli anziani di età superiore ai settant’anni o altre persone con problemi di spostamento che necessitano di assistenza per la spesa e piccole commissioni legate a necessità indifferibili, 800-388688, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Le persone sorde o con difficoltà di comunicazione possono inviare un messaggio SMS o Whatsapp al numero cellulare 328-5781351, che si metterà in comunicazione con il numero verde.

