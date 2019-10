Il sistema, gestito dalla Cooperativa Sociale Segni di Integrazione-Lazio, si può utilizzare con diversi dispositivi (DTS, SMS, WhatsApp, E-mail), in modo tale da rispondere alle diverse esigenze delle persone sorde, siano esse segnanti, oraliste, giovani o anziane

Rivolto ai cittadini sordi residenti nel Comune di Roma, che vi possono accedere gratuitamente, si chiama CGS – che sta per Comunicazione Globale per Sordi – ed è un servizio multimediale in grado di mettere in comunicazione le persone sorde con quelle udenti, superando eventuali ostacoli e abbattendo le barriere comunicative.

CGS si può utilizzare con diversi dispositivi, come il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordi), gli SMS, WhatsApp o le E-mail, in modo tale da rispondere alle diverse esigenze delle persone sorde, siano esse segnanti, oraliste, giovani o anziane.

Il servizio è stato affidato – a seguito di procedura di gara del Dipartimento Politiche Sociali (Direzione Benessere e Salute) del Comune di Roma – alla Cooperativa Sociale ONLUS Segni di Integrazione-Lazio, fino al 31 gennaio del 2021. (S.B.)

A questo link è disponibile un ampio testo di approfondimento sul servizio.

Per ulteriori informazioni: cgs.segnidiintegrazionelazio@gmail.com.

