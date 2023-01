PUBBLICITA

Gattina anziana e sorda uccisa da un pirata della strada in centro storico.

A denunciarlo è una volontaria che da anni è referente di diverse colonie. Secondo quanto riportato dalla donna questo pomeriggio (5 gennaio) la micia ormai anziana e sorda avrebbe attraversato la strada quando un’auto a forte velocità non avrebbe fatto in tempo a fermarsi, uccidendo la gattina sul colpo.

“Non è la prima e non sarà purtroppo l’ultima creatura innocente uccisa da un veicolo troppo veloce per il centro storico – racconta arrabbiata la volontaria -. La micia di colonia felina, che non rivelo per cautela, stava attraversando la strada dove abitava da anni, non lontano da via Fillungo. Chiunque fosse andato nei limiti di velocità previsti dalla legge avrebbe potuto fermarsi ed evitare di investirla poiché troppo lenta per sbucare all’improvviso e anche purtroppo per scappare rapidamente. Il pirata della strada non si è neppure fermato per guardare il corpo sanguinante in mezzo alla strada anche se per fortuna un passante è riuscito a prendere il numero di targa, molto utile per la denuncia di mancato soccorso già scattata.

Ci chiediamo cosa aspetti ancora l’amministrazione per controllare e limitare la velocità di troppi, ben più grave dei divieti di sosta, unici controllati del codice della strada all’interno delle mura. Allo stesso modo voglio ribadire l’urgenza di istituire un gattile dove gatti malati e anziani possano passare degnamente gli ultimi mesi della loro vita”.