di Viola Rita

Nelle persone con queste disabilità si attiva lo stesso un’area cerebrale che connette stimoli visivi e uditivi. È la prova – ottenuta con La carica dei 101 di Disney – che la capacità di rappresentarsi la realtà è in parte indipendente dall’esperienza dei sensi, e innata

Anche ciechi e sordi riescono in qualche modo a rappresentarsi la realtà. E, nonostante la loro disabilità sensoriale, sono in grado di integrare le informazioni provenienti dal mondo esterno in maniera più complessa di quanto si possa pensare.

Uno studio neuroscientifico, condotto dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca e dall’Università di Torino, ha infatti mostrato che questa capacità di ‘inquadrare’ il mondo, al di là del senso mancante, potrebbe essere almeno in parte innata.