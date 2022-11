Il Percorso Delfino non si è mai fermato, nemmeno durante la fase più aspra della pandemia: al contrario proprio in quel periodo ha aumentato il servizio per gli utenti realizzando tamponi ed altri interventi in diverse zone della provincia. La prossimità, intesa come presenza autentica sul territorio, rappresenta infatti uno dei più grandi motivi di soddisfazione per la realtà mantovana, come conferma Semeraro: «La pandemia ha mostrato ancora di più la necessità di fronteggiare questa esigenza: raggiungere con medici e infermieri le persone con disabilità nelle strutture del territorio è non solo una peculiarità del Delfino di Mantova ma anche un nostro grande motivo di orgoglio. L’altro traguardo importante è lo sviluppo di alcuni nostri servizi all’ospedale di Pieve di Coriano: un’ulteriore agevolazione per i pazienti che risiedono in provincia».

Quanto allo sviluppo futuro, la prima novità è legata al recente dono da parte del Rotary Castelli: un ecografo portatile acquistato attraverso una raccolta fondi solidale. Lo strumento permetterà di potenziare ancora di più l’attività del Percorso Delfino sul territorio. «Potremo effettuare le ecografie direttamente nelle strutture in cui si trovano diversi dei nostri pazienti. La sonda ecografica agevolerà anche il prelievo venoso, aspetto molto importante nell’ottica di creare meno fastidio possibile alle persone che seguiamo».

In programma anche il rinnovo della sede del Delfino: «Sarà sempre a piano terra e vicina non solo al Pronto soccorso ma anche in maniera strategica al bar, in modo che dopo un prelievo i nostri pazienti possano avere con facilità un “premio” che gratifichi la loro collaborazione», spiega con un sorriso Semeraro. La sede avrà una nuova veste, cucita su misura per le esigenze dell’utenza: «Il Rotary si è reso disponibile a dipingere le pareti con colori e immagini per rendere l’ambito ancora più gradevole e rilassante a favore di chi ne usufruisce».