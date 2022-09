Ipovisione e sordità, disabilità quotidiane

PUBBLICITA

di Malvolia Gallo

PUBBLICITA

Primario

L’ipovisione, chiamata anche ipovisione, è una disabilità che riduce l’indipendenza e richiede sforzi costanti per adattarsi, proprio come la perdita dell’udito legata all’età. L’ipovisione rende difficile vedere anche con i migliori occhiali. Può essere il risultato di alcune malattie progressive come AMD, glaucoma, diabete o cataratta. La perdita dell’udito legata all’età, la sordità, si sviluppa lentamente e gradualmente. I fattori ambientali, come l’esposizione ripetuta a rumori forti, avranno un effetto evidente. La disabilità visiva o la perdita dell’udito possono essere genetiche.