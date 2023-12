Natale a Roma: mezzi pubblici gratis, navette e Ztl allungata: le novità del piano trasporti

PUBBLICITA

Il piano è stato illustrato in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè

di Matteo Torrioli

Più mezzi pubblici, Ztl prolungata, sconti e mezzi gratis per i disabili. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè hanno presentato il piano natalizio per il trasporto pubblico. Un progetto, ha sottolineato il primo cittadino, che già lo scorso anno “ha favorito la presenza di persone nelle zone del centro. La Ztl fino alle 20, insieme al potenziamento dei trasporti, ha agevolato gli acquisti”. Confermata, poi, la riapertura della metro A anche la notte ma non solo fino a dopo le feste: “Manterrà questo orario fino a tarda primavera – ha promesso Gualtieri – poi sarà di nuovo brevemente chiusa la notte per finire i lavori sull’infrastruttura visto che c’erano binari da film dell’orrore”.

Il piano parte l’8 dicembre

Le novità e le agevolazioni natalizia partiranno dall’8 dicembre. Il trasporto pubblico, tramite l’utilizzo di più mezzi, verrà potenziato specialmente nella fascia oraria 10.30-20.30 come nei sabati e nei giorni festivi. Inoltre, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete: la prima giornata sarà proprio l’8 dicembre, poi il 17 e il 24, la vigilia di Natale. Il corpo di polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con gli ausiliari del traffico di Atac, intensificherà l’azione di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico e degli stalli di sosta per garantire la piena efficienza del trasporto pubblico.

Le navette gratuite

Come anticipato da RomaToday, verranno attivate due navette gratuite che passeranno per il centro storico e le vie dello shopping. Si chiamano Free1 e Free2 e saranno operative tutti i giorni, da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, dalle 9 alle 21, ogni 10 minuti. Il servizio speciale permetterà lo scambio auto-bus verso il centro storico dai due parcheggi: per la Free1 il parcheggio Roma Termini di via Marsala, con la prima ora gratuita, per la Free2 il parcheggio Atac Partigiani per la parte in superficie e limitatamente alla disponibilità dei posti auto non occupati dagli abbonati (tariffa 0,80 euro all’ora, 5 euro per l’intera giornata). Sarà attiva anche i week end e totalmente gratuita la linea 100, il minibus elettrico del centro storico, che avrà una frequenza di circa 13 minuti.

Torna la metro A di notte e viene potenziata la metro C

Anche questa misura era stata ampiamente anticipata. Sempre dall’8 dicembre la metro A tornerà a viaggiare fino alle 23:30 dalla domenica al lunedì e fino all’1:30 il venerdì e il sabato. Questo è stato reso possibile grazie alla conclusione dei cantieri che nei mesi scorsi hanno garantito la sostituzione di 25 km di binari che attendevano di essere cambiati dal 2009. “Un sacrificio che è stato ripagato – ha detto Gualtieri – ci sarà una coda di lavori per il Giubileo. La metro non richiuderà la sera, però, subito dopo le feste ma verso tarda primavera, per un breve periodo utile a completare l’ultimo tratto”. In generale la linea verrà rafforzata con 48 corse in più. Un incremento della frequenza arriverà anche sulla linea della Metro C, garantendo 1 treno in più da metà giornata fino a fine servizio.

L’estensione dell’orario della ZTL

Ad eccezione del 25 dicembre, il divieto di accesso alla Ztl sarà esteso dalle 6:30 alle 20, con buona pace delle associazioni dei commercianti che avrebbero voluto, invece, un’apertura anticipata dei varchi. Una misura presa perché, ha detto Gualtieri, “lo scorso anno abbiamo avuto discreti risultati ed ha incentivato il commercio”.

Taxi e Ncc

Tanti gli sconti per chi vorrà utilizzare taxi e Ncc. Gli utenti potranno cercare le auto bianche aderenti al piano Natale per avere uno sconto del 50% sul costo di ogni singola corsa, per un massimo di 20 euro a viaggio e per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili. Gratuite, invece, le corse per le persone con disabilità fino a un massimo di 40 euro a viaggio. “Contiamo ci saranno anche più adesioni delle circa 2000 avute lo scorso anno – ha detto l’assessore Patanè – l’iniziativa era stata apprezzata anche perché abbiamo pagato gli aderenti in tempi brevi”. Chi prenoterà un taxi dovrà avere cura di chiedere un’auto che aderisce al progetto.

Iniziative Sharing Roma

Durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese ad incentivare l’uso della mobilità condivisa. Per il car sharing di Roma Capitale previste promozioni sui lunghi noleggi e bonus per i nuovi clienti pari a 20 euro sui futuri noleggi per chi attiva un contratto individuale o famiglia nel periodo 8 dicembre – 7 gennaio 2024

Natale, Vigilia e notte di Capodanno

Per le giornate clou sono stati pensati dei provvedimenti particolari. Il 24 dicembre, le linee del trasporto pubblico locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio fino alle 21. Per le linee notturne di superficie il servizio si svolgerà regolarmente ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che inizieranno alle 23:30. Nel giorno di Natale, le linee di superficie e le metropolitane saranno in servizio nelle fasce 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00. Infine, il 31 dicembre le metro saranno attive fino alle ore 2:30 del 1° gennaio 2024. A seguire saranno attivate le linee del servizio sostitutivo metroferro, che sarà attivo dalle 2:30 alle 8 circa del 1° gennaio. Le linee di superficie saranno attive fino alle 21 con l’estensione fino alle 02:30 del 1° gennaio 2024 per 11 linee che collegano alle metropolitane e poi i bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME. Dalle 8 del 1° gennaio regolare servizio di tutta la rete bus, tram e metro.

