Ancora posti liberi ai corsi di sci e tavola da neve per persone con disabilità

I corsi sono in parte gratuiti e in parte con costi ridotti, rivolti a persone con vari tipi di disabilità

Dopo avervi dato conto dell’apertura di un nuovo centro di sci adattato sul Monte Cimone e della possibilità di diventare accompagnatori di persone con disabilità sugli sci, vi segnaliamo che anche quest’anno l’associazione Freewhite, insieme a FCA Autonomy, propone corsi di asci alpino e snowboard per le persone con disabilità. Partita nel 2007 come iniziativa solo per persone con disabilità fisico motorie, oggi l’offerta di corsi di sci della Freewhite si apre anche a quelle sensoriali (es. per persone ipo e non vedenti o non udenti) e intellettivo relazionali (es. persone con ritardi cognitivi, Trisomia 21, autismo ecc).

IL PACCHETTO DI CORSI E SOGGIORNO

I corsi sono tenuti da maestri specializzati nella magnifica cornice di Sestriere. La proposta prevede:

4 giorni di soggiorno presso l’Hotel Lago Losetta di Sestriere (interamente accessibile e fruibile alle persone con disabilità e attrezzato con ulteriori ausili) e 4 giorni di attività sciistica per 2 ore al giorno seguiti da maestri di sci specializzati che in totale sicurezza e professionalità potranno far vivere un’esperienza di neve indimenticabile. I relazione a costi e gratuità, le proposte sono così strutturate:

a) PRIMA ESPERIENZA per disabilità fisico motorie HOTEL E CORSO GRATUITI – GRAZIE A FCA AUTONOMY

b) PRIMA ESPERIENZA altre disabilità e SECONDA ESPERIENZA per tutti – CONTRIBUTO GRAZIE A RILASTIL

CALENDARIO DISPONIBILITA’ DATE

Per questa stagione ci sono ancora alcuni posti disponibili per la stagione invernale 2021-2022, che riportiamo nel calendario qui sotto:

1. 09-13 gennaio 2022

2. 16-20 gennaio 2022

3. 30 gennaio 03 febbraio 2022

4. 06-10 febbraio 2022

5. 13-17 febbraio 2022 – CORSO FULL COMPLETO

6. 06-10 marzo 2022 – CORSO FULL COMPLETO

7. 13-17 marzo 2021 – CORSO FULL COMPLETO

L’ACCESSO ALL’HOTEL E AGLI IMPIANTI SCIISTICI DAL 10 GENNAIO 2022 E’ GARANTITO SOLO AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO.

Qui trovate il Modulo info e iscrizione

Per info e dettagli:

Gianfranco +393939317821

info@freewhite.it

https://www.sestrieresportdisabili.com/

