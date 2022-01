PUBBLICITA

Lunedì 17 gennaio 2022 alle 17.30 l’Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare organizza l’evento digitale “Turismo invernale: cosa fare e come pianificare”

Padova, 11 gennaio 2022 – La stagione invernale offre numerose opportunità per fare viaggi ed esperienze di turismo a 360 gradi: che si tratti di una vacanza sulla neve o di un soggiorno in una città, l’atmosfera invernale ci aiuterà a osservare e vivere alcuni luoghi da angolazioni differenti rispetto ad altre stagioni dell’anno. Di questo si parlerà lunedì 17 gennaio 2022 alle 17.30 durante l’evento online “Turismo invernale: cosa fare e come pianificare” organizzato da UILDM.

Intervengono:

Roberto Vitali, Presidente Village for All

Il Decalogo del viaggiatore, esperienze guidate

Giuseppe Antonucci, Consigliere Associazione Sportdipiù Torino

Sport invernali per persone con disabilità: la mia esperienza come delegato per l’attività paralimpica della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – FISG

Anna Rossi, Consigliere Sezione UILDM Milano

Progetto AIRBNB, le mie vacanze in una struttura accessibile

Riccardo Rutigliano, Presidente UILDM Milano e Fabio Pirastu, Presidente UILDM Pavia

Cosa mettere in valigia: consigli sui bagagli “a rotelle”

Mira Battarra, Presidente UILDM Rimini

Mappare l’accessibilità

Modera Manuel Tartaglia, giornalista di Radio FinestrAperta di UILDM Lazio.

Ecco il link di accesso al webinar: https://zoom.us/j/92581526780

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

Ufficio stampa UILDM

Alessandra Piva e Chiara Santato

uildmcomunicazione@uildm.it

049/8021001