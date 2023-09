PUBBLICITA

Padova, 18 settembre 2023 – Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, con un focus specifico sulla mobilità aerea delle persone con una malattia neuromuscolare, sarà al centro del webinar “SULLE ALI DELL’INCLUSIONE – Accessibilità di aeroporti e aerei: a che punto siamo”, promosso da UILDM per mercoledì 20 settembre alle 16.30, con il patrocinio e la collaborazione di FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

L’evento sarà un momento di confronto tra Istituzioni, associazioni impegnate per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e gli enti del settore aeroportuale e aereo.

Intervengono:

– Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM

– Michele Adamo, segretario nazionale UILDM

– Vincenzo Falabella, presidente FISH

– Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità

– Pierluigi Di Palma, presidente ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

– Mark de Laurentiis, direttore della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri

– Linda Ristagno, assistant director external affairs, IATA – International Air Transport Association

– Alberto Fontana, presidente Fondazione Serena – Centri Clinici NeMO

– Anita Pallara, presidente Famiglie SMA

– Stefania Bastianello, direttore tecnico AISLA

– Roberto Vitali, CEO Village4all

– Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva

«La Convenzione Onu sui i diritti delle persone con disabilità, all’articolo 20, sancisce la necessità di promuovere il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, per consentire loro una piena fruizione del contesto nel quale si trovano a vivere.

In questi anni si è lavorato molto sull’accessibilità e sulla mobilità delle persone con disabilità, grazie al contributo delle associazioni, delle Istituzioni e all’avvento di ausili che hanno migliorato notevolmente la qualità della vita delle persone e favorito la possibilità di spostarsi.

L’obiettivo di UILDM, in rete con FISH e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, è tenere alta l’attenzione su questo tema e favorire tutte le opportunità di dialogo, crescita e miglioramento del sistema di mobilità», dichiarano Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM, e Michele Adamo, segretario nazionale.

Qui il link di iscrizione: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TsvBUMOmTi2DKeUoGeET1w#/registration

Dopo la registrazione verrà inviato il link per accedere all’evento.

Il webinar è rivolto a persone con disabilità, famiglie, caregiver e operatori sociali.

È inserito nel percorso “E.RE. – IN FORMAZIONE, per comunità consapevoli e inclusive”, previsto dal progetto E.RE. – Esistenze Resilienti, finanziato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Al termine dell’incontro verrà inviato un questionario di gradimento per raccogliere opinioni e punti di vista dei partecipanti.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.

