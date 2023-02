In Piemonte il primo registro unico dei contrassegni auto per le persone disabili

PUBBLICITA

di Cinzia Gatti

A Torino sono oltre 12mila i Contrassegni Unici Disabili Europeo attivi rilasciati dal Comune, che consentono ai diversamente abili che hanno l’automobile accesso libero alla Ztl, di percorrere le corsie bus e di parcheggiare gratuitamente. Se però chi è in carrozzina decide di spostarsi per lavoro – oppure per una gita fuori porta – a Cuneo, Biella o in qualsiasi altra realtà del Piemonte deve mandare giorni prima una richiesta al Comune per avere accesso con la propria macchina ed eventuali zone a traffico limitato, con varchi controllati da telecamera.