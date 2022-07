Turismo accessibile: disabili dal Lazio scelgono Montesilvano per le vacanze

PUBBLICITA

Montesilvano . L’associazione laziale “Una Grande Famiglia APS” ha scelto Montesilvano come meta per le vacanze dei suoi ragazzi diversamente abili.

Accompagnati da Claudio Ferrante e dal consigliere comunale con delega alla Disabilità, Giuseppe Manganiello, i ragazzi dell’associazione durante il loro soggiorno tra le altre cose hanno visitato il Museo del treno – dove sono stati accolti da Renzo Gallerati, presidente della Associazione Culturale Amatori Ferrovie di Montesilvano nonché gestore del museo – e la spiaggia accessibile Mare senza barriere.

“Ci vogliamo complimentare con il sindaco Ottavio De Martinis, con tutta la città e soprattutto con Claudio Ferrante e il consigliere Giuseppe Manganiello – il commento entusiasta dei genitori – che non solo hanno saputo abbattere ogni tipo di barriere, ma hanno regalato ai nostri figli emozioni uniche, tutti hanno potuto fare il bagno con semplicità. Vogliamo ringraziare Montesilvano anche per la meravigliosa ospitalità”.

“Con Mare senza barriere abbiamo realizzato un sogno, abbiamo abbattuto pregiudizi e barriere architettoniche”, afferma Claudio Ferrante, “Questa spiaggia è unica a livello nazionale e io sono orgoglioso ed emozionato di averla studiata, progettata e poi fatta realizzare insieme al geometra comunale Marco Amadio. Un ringraziamento particolare per tutto il personale del ‘Mare senza barriere’: sono loro che fanno la differenza, con tutte le persone con disabilità hanno dimostrato empatia, sensibilità, disponibilità e amore. Sono fiero del loro lavoro!”.

“Sono orgoglioso che turisti non solo dall’Italia abbiano scelto Montesilvano per trascorrervi le vacanze”, aggiunge Giuseppe Manganiello, “Molte persone hanno comprato le case o hanno trasferito la propria residenza proprio per il grande lavoro che insieme a Claudio Ferrante e a tutto l’Ufficio Disabili abbiamo portato avanti per l’accessibilità. Un vanto ed un prestigio per Montesilvano e l’Abruzzo intero”