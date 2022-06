Bruciano l’auto alla consigliera comunale disabile, il sindaco di Ottaviano: “Ricompriamola”

PUBBLICITA

“Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’ intera comunità di Ottaviano alla Presidente del consiglio comunale di Telese Terme Maria Venditti. Se i fatti su cui si indaga dovessero essere accertati e’ chiaro che non hanno colpito solo una donna.

di Pasquale Carotenuto

Una donna portatrice di disabilita’, un’ attivista dei diritti civili ma anche tutti noi che lottiamo per l’ abbattimento di ogni discriminazione per una società più uguale e più libera per tutti. Mi assumo l’ impegno di sensibilizzare l’ opinione pubblica su questa vicenda e sulla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto di un’auto speciale. E che possa garantire a Maria la piena mobilità”. A scriverlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.