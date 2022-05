«Nel CdA della fondazione c’è Eugenio Comincini che ci ha coinvolto e a noi è subito piaciuta l’idea di essere tra i promotori. In fondo nel nostro dna c’è proprio il fatto di creare reti», spiega Samantha Lentini (nella foto), presidente de La Rotonda. «Noi nasciamo a Baranzate che è una periferia e la fondazione InOltre è la realtà che ci permette di agire sulle tante periferie che escludono dai circuiti produttivi dalla fragilità alla disabilità e lo facciamo creando reti capaci di includere profit e non profit».

Per Lentini, infatti, i «cambiamenti sistemici devono essere multistakeholder e il coinvolgimento delle aziende sfocia nella possibilità di attivare borse lavoro e su questo fronte lavoro» continua, «siamo stati aiutati da Fondazione Adecco che lavora per rendere le aziende più inclusive». Tra gli esempi che porta la presidente Lentini quello di Auticon un’impresa del mondo tech che impiega autistici ad alto funzionamento «è una delle realtà da prendere ad esempio in quanto ha fatto delle caratteristiche di questi lavoratori il suo core business».

Alberto Balestrazzi di Auticon sarà presente con Francesco Reale, Fondazione Adecco; Maria Rosaria Brunetti, Gruppo CAP; Marco Bartoletti, B/B Spa; Federica Cantrigliani, Associazione Diesis e Francesco Miniati, referente Managing Disability Fondazione Allianz Umana Mente, all’incontro su Inclusione & lavoro in programma alle ore 12 di domenica 14 maggio.

Dal 2016 La Rotonda ha dato il via molte borse di inserimento lavoro rivolte in particolare a persone escluse dal circuito lavorativo, con fragilità, immigrati «solo nell’ultimo anno abbiamo ne abbiamo avviate 37 e in genere vanno tutte a buon fine. Su questo fronte siamo referenti del Fondo Diamo Lavoro di Caritas Ambrosiana e Caritas Sant’Arialdo (la parrocchia di Baranzate-ndr). Possiamo dire di avere una grande esperienza e le borse le abbiamo sempre applicate a tutti quelli che si affacciano alla Rotonda. Per noi è uno strumento fondamentale per garantire autonomia», precisa Lentini. «Adesso allarghiamo lo spettro. Non è la prima volta che ci occupiamo di disabilità, ma ora diventa un nostro asset dedicato».

L’occasione del festival In&Aut è anche quella di stimolare le aziende a potenziare i percorsi inclusivi. «Per finanziare le borse lavoro abbiamo raccolto 26mila euro che corrispondono a 14 borse/lavoro di tre mesi full-time» conclude Lentini. «La nostra speranza è quella di continuare a raccogliere fondi con l’obiettivo di poter allargare la platea di quanti potranno usufruirne. Lanceremo un crowdfinding, ma è importante che l’occasione del Festival possa essere il luogo in cui si incontrano aziende, realtà del Terzo settore e privati che abbiano la voglia di fare qualcosa di concreto, la nostra lobby del bene vuole essere aperta e puntiamo a far entrare nella mente delle persone che è possibile fare vera inclusione»

Il gruppo di PizzAut