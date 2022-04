Palermo, garante dei diritti delle persone disabili rassegna le dimissioni

PUBBLICITA

PALERMO – Si è dimessa nella giornata di ieri da garante dei diritti delle persone con disabilità del comune di Palermo l’avvocato Marcella La Manna, era in carica dal maggio del 2019. “Sono arrivata a questa scelta a causa delle tante criticità riscontrate sul campo, che ho più volte manifestato sia all’assessore alla cittadinanza sociale pro tempore che al sindaco Leoluca Orlando – dice La Manna – Ho registrato la scarsa attenzione sulle questioni relative ai disabili e alle loro famiglie in carico da parte dell’amministrazione comunale. È evidente che sono profondamente rammaricata a livello personale, ma tant’è. Nonostante si trattasse di un incarico a titolo gratuito – conclude La Manna, che per tanti anni ha svolto volontariato anche come avvocato di strada – ho messo in campo tutte le mie forze”.

PUBBLICITA

L’avvocato La Manna ha preannunciato una conferenza stampa, mercoledì prossimo, alle 9, in aula Rosatagno a Palazzo delle Aquile, nella quale spiegherà le ragioni delle sue dimissioni.