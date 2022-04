Reddito di cittadinanza, Draghi cambia gli importi: l’assegno si impoverisce e diminuiscono gli aventi diritto

Non c’è pace per il Reddito di Cittadinanza. Draghi non solo lo ha indebolito parecchio con la manovra di bilancio ma ora si scopre che sta pure sforbiciando l’assegno sebbene l’importo medio già viaggiasse sui 500 euro, una cifra non certo esorbitante