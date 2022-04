PUBBLICITA

Curata da Intesa Sanpaolo con l’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità e con l’ANFFAS, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, la guida “Le parole giuste. Media e persone con disabilità” è liberamente tratta e riadattata al contesto italiano da un’analoga pubblicazione americana e comprende le “Linee guida utili a un adeguato approccio al tema della disabilità”, “I concetti e le parole chiave”, “Il lessico giusto” e “Alcune diagnosi che possono determinare una condizione di disabilità in chiave di Convenzione ONU”

Realizzata da Intesa Sanpaolo, insieme all’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità e all’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), con la collaborazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, è stata presentata nei giorni scorsi alla Camera la guida Le parole giuste. Media e persone con disabilità, liberamente tratta e riadattata al contesto italiano dalla Disability Language Style Guide del Centro Nazionale di Disabilità e Giornalismo dell’Università statunitense dell’Arizona.

«L’aspirazione di questa guida – si legge nell’introduzione di Stefano Lucchini di Intesa Sanpaolo – è favorire il più possibile una trattazione consapevole dell’argomento disabilità, facilitando l’utilizzo dei termini più rispettosi. Specificatamente pensata per chi scrive – giornalisti, comunicatori e altri professionisti che intendano esporre questi temi con correttezza e sensibilità -, essa vuole essere uno strumento di lavoro pragmatico e di facile consultazione».

Sono fondamentalmente quattro le sezioni in cui è ripartita la pubblicazione, vale a dire innanzitutto le otto Linee guida utili a un adeguato approccio al tema della disabilità la prima delle quali fa già intendere le caratteristiche generali del messaggio che si intende diffondere: «Chiedere sempre alla persona con disabilità di esprimere il suo personale punto di vista sui fatti, anche quando questa sia rappresentata da persone terze (es. genitore o altro familiare) e cogliere sempre la sua volontà rispetto al modo in cui preferisce essere rappresentata, anche sull’indicazione specifica di riferimenti alla propria condizione di salute».

Vi sono poi una serie di Concetti e parole chiave , elencati in ordine alfabetico,

ossia Abilitazione;

Accessibilità;

Accomodamento ragionevole;

Agenda ONU 2030;

Autodeterminazione;

Autorappresentanza;

Barriere;

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;

Deistituzionalizzazione;

Disability manager;

Discriminazione basata sulla disabilità;

Easy to Read;

Empowerment;

Facilitatori;

ICF;

Inclusione;

Istituzionalizzazione;

Libertà di espressione, opinione e accesso all’informazione;

Modello della qualità della vita;

Modello si approccio alla disabilità;

Multi discriminazione;

Necessità di sostegno;

Pari opportunità;

Partecipazione;

Persone con disabilità;

Progetto individuale e personalizzato di vita per le persone con disabilità (art. 14, Legge 328/2000); Progettazione universale; Segregazione; Stigma.

La terza sezione, invece, si intitola Il lessico giusto e comprende le voci:

Affetto da/Colpito da/Vittima di/Soffre di;

Animale da assistenza/Cane guida/Cane per non vedenti/Servizio;

Anormale/Anomalo;

Autistico;

Balbuzie/Tartagliamento;

Cieco/Cieco assoluto/Cieco parziale/Non vedente/Ipovedente;

Costretto su una sedia a rotelle/Ridotto su una sedia a rotelle;

Deforme;

Demente/Demenza;

Difetto genetico/Malattia genetica;

Disabile;

Dislessico/Disgrafico/Disortografico/Discalculico;

Diversamente abile/Diversabile;

Folle/Infermo/Maniaco/Pazzo/Pazzoide/Psicopatico/Squilibrato;

Fragile;

Grave/Moderato/Lieve;

Handicap/Handicappato/Portatore di handicap;

Invalido/Inabile;

Manicomio;

Mongoloide;

Mutilato/Amputato;

Nano/Nanismo/Nanetto;

Nonostante sia disabile;

Ospite/Utente;

Paziente/Malato;

Persona senza disabilità;

Ritardato/Ritardato mentale/Minorato/Debole/Debolezza mentale/Deficiente/Deficienza mentale;

Sordo/Sordità;

Sordomuto;

Stato vegetativo/Vegetale/Comatoso/Incoscienza;

Vulnerabile;

Zoppo/Zoppicante/Storpio.

La quarta parte, infine, concerne Alcune diagnosi che possono determinare una condizione di disabilità in chiave di Convenzione ONU, divisa a propria volta in Diagnosi relative alla sfera psichica, Diagnosi relative all’apparato locomotore e Disturbi del neurosviluppo-disabilità-DSA. (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile la guida Le parole giuste. Media e persone con disabilità.