Al lavoro anche su legge per inclusione lavorativa e badante

ROMA, 19 GEN – “Le persone con disabilità sono circa 7 milioni.

Per quanto riguarda le norme ho già pronti i decreti istitutivi per la riforma della legge 112 sul ‘Dopo di Noi’, una legge molto importante e strategica, dobbiamo implementarla.

Anche la legge 68 deve andare di pari passo per garantire l’inclusione lavorativa avrà un altro tavolo di lavoro per proporre una modifica e cosi’ anche sugli altri temi con il caregiver”.Lo ha detto il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli durante la trasmissione “Fuori Tg” su Rai 3.

Sull’ aumento degli insegnanti sostegno a scuola, Locatelli ha aggiunto: “Sto monitorando insieme al ministro per l’Istruzione Valditara questo tema su una riforma che lui ha già annunciato che vorrà intraprendere proprio sul sostegno. C’è bisogno di avere continuità e persone competenti che seguano i nostri bimbi con disabilità nelle scuole e poi c’è il tema dell’accessibilità” negli istituti scolatisci. Quanto all’accessibilità dei disabili nei trasporti, “ci sarà anche qui – ha puntualizzato – un bilaterale con il ministro Salvini, che è molto attento a questi temi, ma va affrontato anche comune per comune, regione per regione e va messo a sistema”. (ANSA).