Approvato il piano annuale per interventi LiS

Adottato il Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, n.6 per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale”.

Redazione Eleonora Mattia

Attraverso il suddetto Piano per il 2022 , su cui sono stati finalizzati euro 100.000,00, si vuole favorire l’inclusione sociale delle persone sorde mediante un coordinamento unitario su tutto il territorio regionale volto al superamento delle barriere della comunicazione e lo sviluppo, qualificato ed uniforme, delle opportunità. Individuate specifiche aree di intervento:

a. All’ area educazione e formazione: promozione della formazione del personale impegnato nei servizi educativi della prima infanzia per migliorare le conoscenze e le competenze all’accoglienza e al lavoro con bambini con sordità, destinare il 15% delle risorse;

b. All’ area comunicazione istituzionale, eventi culturali e di rilevante interesse pubblico ulteriori, destinare il 15% delle risorse;:

– organizzazione, a livello territoriale, di giornate informative, formative e di sensibilizzazione sulle principali tematiche concernenti la disabilità uditiva, avvalendosi del supporto di organismi e figure professionali qualificate, per aumentare le conoscenze, specie degli operatori pubblici, sulle diverse opportunità di comunicazione e sulla lingua italiana dei segni (LIS);

– iniziative favorire, a livello territoriale, la conoscenza delle regole comportamentali basilari ai fini di un appropriato relazionarsi con la persona con disabilità uditiva, contribuendo alla piena inclusione sociale nei vari contesti;

– iniziative per favorire l’affermazione di buone prassi e lo sviluppo di progettualità innovative per accrescere le opportunità di superamento delle barriere della comunicazione;

– iniziative per diffondere l’informazione sugli strumenti implementativi, attivi a livello di rete territoriale, in favore delle persone con disabilità uditiva;

– interventi per facilitare, con le diverse modalità e ausili disponibili, la partecipazione ad eventi istituzionali di particolare interesse e manifestazioni di carattere culturale promosse da soggetti pubblici;

– interventi per potenziare la capacità di partecipazione della persona con disabilità

uditiva all’interno di spazi collettivi dedicati alla cultura, a livello locale.

c. Sulla prosecuzione del servizio Comunic@enslazio – sportello virtuale con intrepreti della Lingua Italiana dei segni – finalizzato a facilitare la comunicazione e garantire l’accessibilità ai servizi pubblici da parte delle persone con disabilità uditiva, si riserva il 70% delle risorse.

LAZIOcrea S.p.A si occuperà della diffusione su tutto il territorio regionale delle varie tipologie di attività ed intervento sopra descritti coerente con il dato sulla distribuzione locale delle persone sorde;

il monitoraggio e la verifica costante sulla reale capacità di risposta all’utenza dell’azioneregionale;

di rinviare a successivo atto dirigenziale l’individuazione delle modalità di rendicontazione delle attività svolte da LAZIOcrea S.p.A.