Consiglio Comunale di Bacoli: avviato il servizio sperimentale di traduzione in Lingua dei Segni

BACOLI – È stato avviato un nuovo servizio sperimentale riguardante la fruizione del Consiglio Comunale di Bacoli.

Dopo l’approvazione all’unanimità della delibera di Consiglio comunale n. 72 del 6-10-2022, è stato avviato il servizio sperimentale di traduzione di una video-sintesi dell’ultima seduta di Consiglio Comunale, quella del 6-10-2022, nella Lingua dei Segni.

Una sintesi di circa 5 minuti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con la Segreteria e la Dott.ssa Maria Rosaria Scarfogliero, l’interprete a cui è stato assegnato l’incarico per il servizio di traduzione nella Lingua dei Segni. «Un altro obiettivo raggiunto – commenta il Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Cucco – dopo la visione in streaming, la videoconferenza e l’introduzione della modalità mista, un altro tassello si aggiunge alle migliorie apportate in questi anni per una migliore fruibilità ed accessibilità alle sedute del Consiglio Comunale.

Avviare un servizio, seppur sperimentale, e che mi auguro possa diventare definitivo, per i cittadini audiolesi rientra tra le buone pratiche che una amministrazione comunale deve essere in grado di concretizzare. Sono contento di questo e ringrazio tutto il Consiglio Comunale per l’approvazione unanime».