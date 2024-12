Sconto bollette 2025, in arrivo 113 euro di sconto all’anno per disabili e anziani: ecco cosa fare per ottenerlo

Scopri chi rientra nella categoria dei vulnerabili e cosa prevede il nuovo emendamento nel decreto Concorrenza

In passato, i clienti vulnerabili erano penalizzati rispetto a quelli che usufruivano del Servizio a Tutele Graduali, pagando bollette più alte. Con la fine del mercato tutelato, si era venuto a creare un paradosso: le persone in maggiore difficoltà economica finivano per spendere di più rispetto agli altri.

emendamento inserito nel decreto Concorrenza, però, tale discriminazione viene superata e i clienti vulnerabili potranno accedere facilmente al Servizio a Tutele Graduali, con un significativo abbattimento dei costi. Grazie a un nuovoinserito nel, però, tale discriminazione viene superata e i clienti vulnerabili potranno accedere facilmente al Servizio a Tutele Graduali, con un significativo

Le categorie di persone vulnerabili che potranno accedere al nuovo servizio comprendono:

over 75 : persone che hanno più di 75 anni;

: persone che hanno più di 75 anni; persone con disabilità : chi ha una disabilità riconosciuta;

: chi ha una disabilità riconosciuta; persone in condizione di svantaggio: persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica o sociale. sconto sulla bolletta grazie a un prezzo dell’elettricità più basso, fissato dall’Autorità Arera. Il risparmio stimato è di circa 113 euro all’anno. Questi utenti potranno usufruire di unograzie a un prezzo dell’elettricità più basso, fissato dall’. Il risparmio stimato è di circa Cos’è il Servizio a Tutele Graduali (Stg) e quali sono i vantaggi Il Servizio a Tutele Graduali (Stg) – attivo dal primo luglio 2024 – adesso può, quindi, essere scelto anche dalle persone vulnerabili. In precedenza, questa opzione era riservata solo a chi non rientrava in tali categorie. Con questa novità, più di 11 milioni di persone, tra coloro che sono nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità e quelli nel mercato libero, potranno aderire al Stg. Chi è già nel mercato libero o nel tutelato può chiedere di passare al Servizio a Tutele Graduali, che al momento è l’opzione più conveniente, perché permette di ridurre significativamente le spese per l’elettricità

Quando sarà possibile effettuare il passaggio? Il passaggio al Servizio a Tutele Graduali sarà possibile a partire da gennaio 2025. Tuttavia, l’Autorità Arera dovrà definire le modalità per la richiesta, che verranno comunicate nei prossimi mesi. Secondo l’articolo 24 del decreto Concorrenza, i clienti vulnerabili avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la domanda. Quanto si potrà risparmiare? Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, se tutti gli 11,5 milioni di clienti vulnerabili aderissero al Servizio a Tutele Graduali, si potrebbe ottenere un risparmio complessivo di circa 1,3 miliardi di euro sulle bollette dell’energia. Una vera e propria boccata d’aria per chi si trova in difficoltà economica.