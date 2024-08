(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

CIOFFI, CNU: BENE ALLARGAMENTO AGEVOLAZIONI PREVISTE DA AGCOM PER PERSONE CON DISABILITÀ

Positivo il fatto – afferma Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli utenti – che Agcom non solo abbia confermato le agevolazioni sui servizi di telecomunicazioni per i consumatori con disabilità, ma che abbia previsto tali agevolazioni anche per le persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Come CNU – sottolinea Cioffi – riteniamo inoltre quanto mai opportuno che l’offerta degli operatori riservata ai minori disabili debba essere conforme anche ai requisiti di parental control.

di Redazione AgneParl