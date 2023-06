IMU 2023 disabili e anziani: come funziona l’esenzione pagamento

PUBBLICITA

di Chiara Arroi

Conto alla rovescia per la scadenza del pagamento dell’acconto IMU 2023. Entro venerdì 16 giugno infatti alcuni proprietari di case e immobili devono versare la prima rata dell’imposta sull’immobile o l’intero versamento in soluzione unica.

Non tutti sono chiamati al versamento. Anzitutto le prime case non pagano l’IMU, a meno che non siano di lusso e appartenenti a determinate categorie catastali. Sono poi previste altre esenzioni e agevolazioni specifiche. E’ bene far presente però che l’esenzione non è automatica. La decisione spetta al Comune competente, ed è quindi sempre bene verificare le regole comunali sull’IMU.

Tra queste spiccano anche quelle dedicate alle persone anziane e ai soggetti disabili. Spieghiamo meglio come funziona in questi casi.

IMU 2023: chi NON la paga Non tutti pagano l'IMU. Dal 1° gennaio 2014 sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli immobili i possessori delle abitazioni principali, solo se appartenenti a determinare categorie castali. In pratica le prime case non pagano l'IMU 203, a meno che non appartengano ad alcune categorie catastali, compresi gli immobili di lusso. E non finisce qui. Anche i proprietari di case che sono state occupate sono esonerati dal pagamento dell'imposta. Questa novità arriva direttamente dalla Legge di bilancio 2023.

Tra le altre esenzioni dall’IMU 2023: il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);

l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);

la società di leasing concedente (in quanto paga l’utilizzatore);

il comodatario (paga il comodante titolare dell’immobile),

l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda concessa in affitto);

il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;

assegnatario in caso di separazione o divorzio; immobili in categoria catastale D3 (quindi cinema, teatri, sale da concerto e discoteche), se il proprietario è anche anche gestore dell’attività;

i fabbricati rurali concessi in comodato a un imprenditore agricolo;

immobili posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap)

Non solo esoneri, ma anche sconti. Esistono casi infatti in cui il pagamento dell’IMU viene ridotto. Si tratta di particolari tipologie di agevolazioni concesse a chi, ad esempio, possiede un fabbricato dichiarato inagibile, a chi lo concede in comodato d’uso. Vediamo in dettaglio chi paga l’IMU ridotta. fabbricati di interesse storico o artistico. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%;

abitazioni concesse in comodato. In questi casi si applica la riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

abitazioni locate a canone concordato. In questi casi l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.