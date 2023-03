Stop bonus abbattimento barriere architettoniche – l’emendamento di FISH

PUBBLICITA

Come ormai noto, il Decreto Legge 11 del 2023 ha abolito la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per tutti gli interventi non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del decreto stesso (17 febbraio 2023), questa situazione riguarda anche il bonus al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

La FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap – ha appena presentato il seguente emendamento, ritenendo che, il bonus del 75% non può essere di certo paragonato al bonus 110 che, con variazioni, oggi è passato al 90.

Qui di seguito l’emendamento proposto:

«1-bis. L’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 rimane consentito per le spese relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.».

News a cura del Centro Studi Giuridici @Handylex.org di FISH Onlus