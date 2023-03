CU INPS 2023, Certificazione Unica disponibile dal 16 marzo: le istruzioni per scaricarla

di Rosy D’Elia

CU INPS 2023 in arrivo: in qualità di sostituto d’imposta l’Istituto entro il 16 marzo di ogni anno mette a disposizione la Certificazione Unica a tutti e tutte coloro che hanno percepito a diverso titolo dei redditi nel corso del 2022. Le istruzioni per scaricare il documento direttamente o presentare la richiesta nel comunicato stampa del 28 febbraio

Tutte le modalità per scaricarla direttamente online o per richiederla nel comunicato stampa del 28 febbraio 2023 che conferma la data a partire dalla quale i dati saranno disponibili.

Gli interessati, primi fra tutti i pensionati e le pensionate, hanno a disposizione diverse strade per ottenere il documento che riepiloga le somme ricevute ed è utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

CU INPS 2023, Certificazione Unica disponibile online dal 16 marzo

Tramite la CU 2023, l’INPS certifica le prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito erogate nel corso del 2022.

In qualità di sostituto l’imposta, infatti, l’Istituto mette a disposizione di cittadini e cittadine la Certificazione Unica entro il 16 marzo di ogni anno: nel documento vengono riepilogati redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura percepiti durante l’anno precedente.

In caso di due o più prestazioni INPS viene comunque elaborato un unico modello.

Con il comunicato stampa del 28 febbraio 2023, l’Istituto ha confermato che il 16 marzo i pensionati e le pensionate, ma anche coloro che hanno percepito somme relative alla cassa integrazione o alle indennità di disoccupazione solo per fare degli esempi, possono scaricarla direttamente dal proprio pc o presentare un’apposita richiesta per ottenerla.

CU INPS 2023: le istruzioni su come scaricare la Certificazione Unica

In sintesi, è possibile seguire diverse strade per visualizzare, scaricare e stampare la CU con diversi strumenti:

tramite il Servizio Certificazione unica 2023 disponibile sul portale INPS accedendo con le seguenti credenziali: SPID – Identità elettronica; CIE – Carta d’Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi;

disponibile sul portale INPS accedendo con le seguenti credenziali: tramite il cedolino pensione , opzione prevista solo per i pensionati e le pensionate;

, opzione prevista solo per i pensionati e le pensionate; anche sull’APP INPS Mobile è disponibile un servizio dedicato alla CU.

In alternativa è possibile presentare la richiesta per ricevere la Certificazione Unica 2023 anche nelle seguenti modalità:

rivolgendosi a CAF, patronati, professionisti abilitati;

tramite PEC all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente.

Negli anni scorsi anche tramite il Contact center, non citato nel comunicato stampa, è stato possibile richiedere la Certificazione Unica INPS.

In ogni caso per maggiori dettagli sulle modalità da seguire per scaricare le CU INPS si attende la canonica circolare che l’Istituto diffonde ogni anno con le istruzioni da seguire passo dopo passo.