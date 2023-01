Pagamenti INPS gennaio 2023/ Ecco le date per assegno unico, RDC e pensioni

PUBBLICITA

di Maria Melania Barone

PUBBLICITA

Da gennaio 2023 partirà un nuovo ciclo di pagamenti da parte dell’INPS per tutti coloro che sono beneficiari di assegni pensionistici oppure reddito di cittadinanza, ma anche coloro che devono ricevere l’assegno unico universale. Ecco il calendario dei pagamenti INPS di gennaio 2023.

Pagamenti INPS gennaio 2023: le date dei pagamenti di gennaio 2023

Spesso l’inizio di un nuovo anno comporta anche l’arrivo di novità infatti il nuovo mese porta con sé un nuovo calendario di pagamenti da parte dell’Istituto Nazionale previdenza sociale per tutto il gennaio 2023. Nei prossimi giorni infatti se riceveranno i primi importi relativi al pagamento delle pensioni, reddito di cittadinanza, l’assegno unico universale e altri contributi economici.

Tre vari pagamenti abbiamo anche le pensioni che dal primo gennaio 2023 sono soggette a rivalutazione secondo quanto previsto dalla nuova legge di bilancio. Parliamo di un incremento in media pari al 7,3%. Come sappiamo gli incrementi non sono per tutti, ma la legge di bilancio è introdotto sei fasce di regolamentazione dell’indice perequativo, non potendo il governo applicare la rivalutazione sulla base dell’inflazione al 100% per tutti.

Pagamenti INPS gennaio 2023: tutte le date per i pagamenti

Per quanto concerne però le date di gennaio dei pagamenti INPS 2023, queste saranno eseguite secondo il presente calendario:

2-8 gennaio 2023 – Pensioni di vecchiaia e prestazioni di invalidità, comprensive degli aumenti previsti per la rivalutazione del 7,3%;

entro il 2 gennaio 2023 – Pagamenti bonus 150, 200 e 350 euro;

entro il 15 gennaio 2023 – Accredito DIS-COLL;

entro il 15 gennaio 2023 – Pagamento della Naspi;

entro il 15 gennaio 2023– Assegno unico per figli a carico

dal 15 gennaio 2023– Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza per chi li riceve la prima volta o deve essere pagato dopo il rinnovo;

dal 25 gennaio 2023– Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.

Inoltre fino alla fine di gennaio 2023, l’Inps sbloccherà il bonus 150 euro, 200 euro e 350 euro a partire dal 27 dicembre fino al 2 gennaio 2023 appunto per il bonus 150 euro l’erogazione è già iniziata il 30 dicembre scorso e proseguirà fino al 2 gennaio 2023. Invece per quanto concerne il bonus 350 euro per i titolari di partita IVA e liberi professionisti, il pagamento dovrebbe arrivare il 30 dicembre 2022. Invece il 28 dicembre 2022 è cominciato il pagamento per il bonus 200 euro.