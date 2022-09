PUBBLICITA

di Angelo Andrea Vegliante

La Legge di Bilancio 2023 potrebbe prevedere missioni, programmi e azioni per misure dedicate alle persone con disabilità, com’è accaduto per la Legge di Bilancio 2022. Al momento ancora non esiste un disegno di legge in materia, ma basterà attendere la fine delle Elezioni Politiche 2022 per scoprire meglio ciò che andrà a confluire nel bilancio dello Stato.

Che cos’è la Legge di Bilancio?

La Legge di Bilancio è uno strumento fondamentale dello Stato italiano, con la quale il Governo comunica al Parlamento quali sono le spese pubbliche e le entrate previste per l’anno successivo. La normativa è disciplinata dalla legge 163/2016, che l’ha unita alla vecchia legge di stabilità. Il testo contiene due sezioni: misure quantitative da utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti e le previsioni di entrata e uscita.

La voce “uscita” è molto importante, in quanto al suo interno vengono definite le missioni (gli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa pubblica), i programmi (dov’è previsto il voto parlamentare) e le azioni (le finalità di spesa di ciascun programma).

Quando e come viene approvata la Legge di Bilancio 2023?

Come ogni anno, anche la Legge di Bilancio 2023 deve rispettare alcune date. Di fatto, entro il 15 ottobre bisogna scrivere il disegno della legge da inviare alle istituzioni UE, mentre entro il 20 ottobre è necessario presentare la Legge in Parlamento. La data ultima per l’approvazione del testo è invece il 31 dicembre, poiché il 1° gennaio la normativa deve entrare in vigore.

Prima del disegno di legge, vi sono alcuni documenti che vanno redatti: stiamo parlando del Documento di Economia e Finanza (DEF), con le politiche economiche-finanziarie, e della nota di aggiornamento degli obiettivi (NaDEF), a cui segue il Documento programmatico di Bilancio (Dbp).

Al momento, i lavori per la prossima legge di bilancio sono stati compromessi dalle Elezioni Politiche 2022, che si terranno il 25 settembre e, dunque, i tempi dell’iter potrebbero complicarsi.

Legge di Bilancio 2023 per le persone con disabilità

Al momento ancora non ci sono novità sulla prossima Manovra, e per questo non possiamo elencare le misure previste per le persone con disabilità. Non appena ci saranno aggiornamenti, ne daremo notizia in questa sezione.