Bonus 150 euro, a novembre per dipendenti, pensionati e autonomi: chi ne ha diritto

22 milioni di italiani interessati: i requisiti

Come si legge nella bozza del decreto, il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti con “una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro’’. A chi rientra in questa descrizione viene riconosciuta ‘’per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro’’. Inoltre, il bonus di 150 euro va anche lavoratori stagionali che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. In questo caso, il reddito nel 2021 non deve essere stato superiore ai 20 mila euro. L’indennità una tantum è riconosciuta anche ai percettori del Reddito di cittadinanza.