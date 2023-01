Prospetto informativo disabili 2023: invio in scadenza il 31 gennaio

PUBBLICITA

Prospetto informativo disabili 2023: ancora pochi giorni per l’invio del prospetto disabili. L’adempimento, che scade il 31 gennaio, riguarda tutti i datori di lavoro – sia pubblici che privati – al fine di attestare la situazione occupazionale dei disabili al 31 dicembre 2022. La scadenza, però, non riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro, ma esclusivamente chi integra la cd. “quota di riserva” ai sensi dell’art. 3, co. L. n. 68/1999. Si tratta di quelle aziende che hanno almeno 15 lavoratori dipendenti costituenti base di computo

Oltre ad avere in organico almeno 15 lavoratori dipendenti è necessario anche aver avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2022. Quindi, le aziende che non hanno avuto cambiamenti in tal senso non sono tenuti all’invio del Prospetto in commento.

Ma andiamo con ordine e, prima di vedere come e quando inviare il prospetto informativo, ricordiamo in breve cos’è e come funziona la quota di riserva.