Scende dall’auto per dare soccorso, travolto da un’altra auto. Muore anziano sordomuto

Una tragica fatalità. Può essere riassunto così il gesto generoso di un anziano di 84 anni, che è sceso dall’auto per aiutare due ragazze rimaste ferme con la macchina. E’ stato però travolto da una vettura che veniva dal lato opposto e lui, sordomuto, non ha sentito.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 novembre 2024, a San Zeno nel comune di Arezzo all’imbocco dello svincolo della Due Mari, sulla SS 680 al km 14+650.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito un’auto si è ribaltata, finendo sulla scarpata in mezzo alla vegetazione. A quanto appreso l’84enne che ha assistito alla scena, sarebbe sceso dalla propria vettura per andare a verificare cosa stesse succedendo, non accorgendosi però dell’auto che sopraggiungeva ed è stato investito.

L’anziano rimasto ucciso risulterebbe essere un sordomuto. Sul posto 118 con tre ambulanze e un’automedica, vigili del fuoco e polizia municipale. I soccorsi sono stati immediati, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le due occupanti dell’auto ribaltata, una 23enne e una 18enne, sono state trasportate all’ospedale di Arezzo in codice giallo.

Il tutto davanti alla moglie

La tragedia si è consumata davanti agli occhi della moglie. L’anziano si era accostato sulla destra per aiutare l’auto che era davanti a lui. Le due ragazze, di 18 e 23 anni, erano finite fuori strada.

Così lui, vedendo quella macchina in difficoltà, ha deciso di scendere. Ha accostato sul ciglio della strada, mentre la moglie è rimasta dentro l’abitacolo. Erano le 16. Una volta fuori è stato travolto da una Nissan che stava passando in quel momento sulla carreggiata opposta. Per i soccorsi giunti sul posto non è rimasto che accertare la morte.

Intanto per l‘automobilista alla guida della Nissan la polizia municipale indaga per omicidio stradale. Purtroppo in quel tratto di strada non ci sono telecamere che possono aiutare alla ricostruzione della dinamica, più nel dettaglio.

Inutile dire, che sono state gravi le ripercussioni sul traffico durante tutta la serata, dato che la circolazione in quel tratto della superstrada è rimasta a lungo chiusa.

