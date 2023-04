PUBBLICITA

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Appello disperato delle nipoti di Antonio Spinelli

PUBBLICITA

L’uomo, sordomuto, si è allontanato da casa il 15 aprile e da allora non si hanno notizie. I familiari hanno denunciato la scomparsa e chiedono aiuto a tutti in caso di avvistamenti o informazioni. In queste ore è stato attivato il protocollo per le persone scomparse presso la Prefettura di Caserta.