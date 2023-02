Rebibbia: scarcerato perché sordomuto. «Ha diritto a una vita di relazione»

Lui, intanto, si strugge per ritrovare suo figlio che vive in un altro Paese. Non ha un domicilio che non sia il penitenziario, quindi anche le alternative diventano improbabili. Di nuovo la soluzione appare per caso. Padre Castiglione si rende disponibile a ospitarlo una volta a settimana nella sua missione dove vivono altri sordomuti come lui. È un esperimento. Ma funziona. Il sabato, dalle 12 alle 19, F.F. trova degli amici in quella comunità. La vera svolta, però, arriverà più avanti, quando Vittoria Stefanelli, magistrato di sorveglianza, firmerà l’ordinanza di scarcerazione: F.F. sconterà l’anno residuo di condanna nella missione di padre Castiglione. Una frase di quel documento restituisce al detenuto i suoi diritti e una qualche prospettiva di felicità: «Si ritiene di poter ammettere F. all’esecuzione della pena presso il domicilio (la missione, ndr) in considerazione del fatto che la disponibilità all’accoglienza da parte del citato studentato appare una risorsa da non sprecare e si ritiene che, in questo ambito, possa essere contenuta la pericolosità del condannato e possa essere avviato un reale percorso di recupero garantendogli una reciprocità relazionale con persone sordomute che conoscono il linguaggio dei segni».