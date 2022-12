Sordomuto investito in bicicletta all’incrocio: finisce in ospedale

PUBBLICITA

di Fabrizio Scarfò

18 dicembre – Stasera poco prima delle 20 un ventiseienne sordomuto, a bordo della sua bicicletta, stava attraversando l’incrocio tra via Ufente e via Villafranca, a due passi dalla Torre Pontina a Latina: all’improvviso, il giovane è stato colpito alla ruota posteriore da un’auto con a bordo due anziani.

Caduto su di un fianco, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato presso l’ICOT per sottoporlo a una radiografia.

Il ventiseienne investito, sordomuto di origine egiziana arrivato in Italia lo scorso agosto e residente presso il centro di accoglienza di Latina “Il Quadrifoglio”, proveniva da via Ufente e si apprestava ad attraversare via Villafranca, molto trafficata a quell’ora: la Skoda Fabia guidata da un anziano settantenne – a bordo della vettura in compagnia di sua moglie – lo ha colpito sulla ruota posteriore della bicicletta, facendolo rovinare a terra.

Subito dopo l’impatto il giovane è rimasto vigile, anche se dolorante: la natura del trauma riportato ha fatto propendere i sanitari per il trasporto all’Icot per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Squadra Volante, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto: non è chiaro, infatti, se lo straniero volesse effettuare la curva e proseguire su via Villafranca, in direzione Autolinee, o imboccare via Palestro, dove però sarebbe stato contromano.

Agli uomini della Polizia di stato della questura di Latina il compito di accertare con chiarezza quanto successo. A fornire loro le credenziali del ragazzo investito ci ha pensato un operatore del centro accoglienza dove risiede l’egiziano, recatosi sul luogo dell’incidente per parlare con gli agenti – occupandosi anche di recuperare il mezzo del ferito. (Il Messaggero)