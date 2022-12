di Antonella Tammaro Internapoli

PUBBLICITA

Continua la causa civile contro Andrea Stampini, il finto ginecologo che ha esercitato per 40 la professione senza alcuna laurea. In causa contro di lui la famiglia di un bambino nato disabile dopo un parto con lui. E’ successo a Dolo, Venezia, dove Andrea Stampini, per tutti dottore, pare aver causato dei forti danni ad un neonato a seguito di un parto gestito male. Stampini in realtà non era medico, non aveva mai conseguito la laurea e quindi era privo di ogni conoscenza in quest’ambito, nonostante questo ha esercitato la professione di ginecologo per ben 40 anni.

Finto ginecologo per 40 anni

La causa fa capo ad un caso specifico: quello del bambino nato, con un suo parto, nel 2014. Il neonato infatti a seguito del parto ha sviluppato una disabilità molto grave che non lo fa ne mangiare ne camminare autonomamente. Per questo triste caso Stampini era a processo per lesioni gravissime, oltre che per esercizio abusivo della professione. L’uomo è però morto prima che il processo si concludesse.

La famiglia del piccolo ha così proceduto con il citare in giudizio l’Ulss 3 per il riconoscimento dei danni. Sotto l’occhio del mirino anche l’Ordine dei medici di Ferrara, al quale Stampini era iscritto con documenti falsi. Il giudice ha in questi giorni disposto una consulenza tecnica d’ufficio per verificare la vicenda e lo sviluppo dei danni.

L’Ulss conferma che “L’azienda sanitaria è vicina alla famiglia, per le pesanti conseguenze che ha subìto in questa vicenda dolorosa – scrive in una nota l’Ulss 3 -. In attesa che la causa civile quantifichi il giusto risarcimento, e proprio per consentire alla famiglia di sostenere nel frattempo le spese di assistenza per il figlio, ha concesso nel 2019 un consistente acconto risarcitorio. Attende ora, insieme alla famiglia, le decisioni del giudizio civile“.