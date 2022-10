Giovane indagato per una truffa telefonica, ma è sordomuto

E qui entra in gioco il trentenne sordomuto. Le generalità del presunto venditore appartenevano proprio a lui. Il giovane, che percepisce una pensione di invalidità e vive con la madre anziana, è caduto dalle nuvole quando a casa gli sono arrivati gli atti giudiziari. Lui di quei cellulari in vendita non sapeva proprio nulla. E non ci sarebbe bisogno di spiegare perché. Chi si era appropriato della sua identità e del suo numero di telefono, nel tentativo di scaricare le responsabilità su ignari innocenti, evidentemente non era a conoscenza che fosse sordomuto.

I contatti del trentenne con il mondo esterno sono limitati. Gli unici momenti di svago li passa davanti alla televisione guardando programmi che riportano i sottotitoli per i non udenti. Ora si trova in mezzo a questo guaio, anche se per il suo legale, l’avvocato Claudia Mancini, non dovrebbe essere difficile dimostrare che il ragazzo è estraneo al giro di truffe per il semplice fatto che non era nelle condizioni fisiche per metterle in atto.

La stessa Procura ha notificato gli atti della chiusa inchiesta senza essere a conoscenza della disabilità dell’indagato. Quindi il procedimento, salvo sorprese, dovrebbe essere archiviato. Ma per il trentenne resta comunque la rogna di dover aver a che fare con la giustizia.