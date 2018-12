Perugia, Clarissa Bartolini, da sempre attiva per i diritti dei sordi, manda un messaggio molto particolare ai suoi follower per il Natale 2018

Qualche giorno fa ha insegnato a dire ‘Buon Natale’ nel linguaggio dei segni addirittura a Babbo Natale, pubblicando il video. Nel giorno di Natale, Clarissa Bartolini, perugina, ex presidente dell’ente nazionale sordi e attivista per l’abbattimento delle barriere nei confronti dei portatori di disabilità, ha inviato un messaggio speciale per gli auguri.

Il messaggio di Natale

«Natale è per sempre, non solo per un giorno. Per amare, condividere. Che i migliori regali di Natale siano i tuoi. Il dono dell’amore, il dono della speranza, il dono della pace, il dono della felicità. Non solo per Natale, ma per tutto l’anno. Il Natale porta pace nel mondo, sperando che ogni combattimento e guerra cessi. Il miracolo sembra impossibile da raggiungere, ma possibile per coloro che credono.

Tu puoi fare la differenza. Tutti possono farlo, anche tu. Possono usare l’aiuto degli altri. Ricevere quello che dovrebbero. Il Natale è un tempo del dare. È un tempo per condividere. È anche un momento di dare a tutti quelli che hanno bisogno. Dovrebbe essere fatto tutto l’anno ma questo periodo dell’anno è soprattutto un bisogno. Auguri di Buon Natale». Il tutto ‘scritto’ nell’aria con il linguaggio dei segni.

Babbo Natale fa gli auguri in LIS

