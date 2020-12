Legge di bilancio 2021 e congedo dai lettori

La legge di bilancio per il 2021 appena approvata dal Senato è particolarmente densa di elementi di interesse, diretto o indiretto, per le persone con disabilità e per i loro familiari, investendo àmbiti molto differenti, dalla scuola, al lavoro, alla fiscalità, alla presa in carico e i relativi servizi.

Nel sito HandyLex.org ne offriamo una lettura con la nostra consueta modalità il più divulgativa possibile ma anche con gli estremi utili ad ogni approfondimento.

La pubblicazione di quest’ultimo articolo è per noi del gruppo di lavoro di HandyLex.org anche l’occasione per congedarci da chi negli anni ci ha seguito e apprezzato, o ha chiesto fiducioso il nostro supporto, che ci auguriamo di aver garantito al meglio.

Un saluto e auguri di buon anno a voi.

Carlo Giacobini