Quando si parla di disabili sul posto di lavoro si fa riferimento a due situazioni: quelli che lo sono già all’atto dell’assunzione e, perciò, hanno diritto al collocamento obbligatorio in quanto rientranti nelle categorie protette, e quelli invece che lo diventano in un momento successivo e perciò potrebbero perdere il posto per non essere più in grado di svolgere le precedenti mansioni. Per questi ultimi, la legge prevede una garanzia importante, ai tecnici nota come «obbligo di repechage» ma che, in modo più approssimativo, potremmo chiamare tutela invalidi sul posto di lavoro. Di cosa si tratta e quando scatta il diritto a vedersi assegnare un incarico differente come alternativa ad un sicuro licenziamento?

Legge e giurisprudenza si sono affannate, in tutti questi anni, a chiarire il ruolo del disabile – o portatore di handicap – all’interno del posto di lavoro per ragioni sopravvenute, stabilendo i confini che, pur nel legittimo esercizio del diritto di tutelare l’azienda, il datore di lavoro trova nel momento in cui decide di recidere il rapporto di lavoro. Oltre a ciò, ci sono tutte le tutele prestate dalla legge 104 e di cui parleremo al termine dell’articolo.

In particolare, una recente pronuncia, a firma della Cassazione [1], fa ulteriore chiarezza sull’argomento spiegando come funziona la tutela invalidi sul posto di lavoro. Commenteremo le parole della Suprema Corte per avere un quadro chiaro e completo dei diritti e doveri dei dipendenti non più abili. Ma procediamo con ordine.

Limiti al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta

Una direttiva dell’Unione Europea [2], divenuta legge nel nostro Paese [3], stabilisce il divieto per l’azienda di procedere al licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di “handicap”, se prima il datore di lavoro non esegue una verifica della possibilità di «adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro»: essi servono per garantire il mantenimento del posto al lavoratore divenuto disabile. Tuttavia, il datore non è tenuto a sostenere una spesa eccessiva. Come dice la Cassazione, tali adattamenti non devono comportare un onere finanziario sproporzionato rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa. Esse, inoltre, vanno assunte comunque nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido.

Così, prima di risolvere il rapporto di lavoro con il portatore di handicap, il datore di lavoro deve verificare se:

le precedenti mansioni possono essere ugualmente svolte, nonostante la disabilità, mediante l’assunzione di adattamenti (si pensi a sedie particolari o a monitor del computer dotati di filtri);

nel caso in cui sia impossibile operare tali adattamenti e, quindi, continuare a svolgere il precedente incarico, se vi sono in azienda differenti mansioni a cui adibire il dipendente.

Tali ulteriori mansioni, però, devono essere:

effettivamente sussistenti : il datore non è chiamato a “creare” una nuova mansione o una posizione lavorativa “ad hoc” pur di mantenere il posto al disabile, ma soltanto individuare diverse soluzioni tra quelle già esistenti; non ricoperte da altri dipendenti : il datore di lavoro non può essere costretto a licenziare o a trasferire altri colleghi, già impiegati in dette mansioni, solo per lasciare spazio al disabile;



compatibili con la formazione, lo stato di salute e le capacità del dipendente divenuto disabile.

Se non ricorrono tali condizioni – sintetizzate dalla giurisprudenza con la locuzione «obbligo di repechage» – è legittimo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta. Al lavoratore spetteranno chiaramente il Tfr e l’indennità di disoccupazione.

Tutela invalidi sul lavoro: cosa dice la legge?

L’art. 5 della direttiva comunitaria stabilisce che: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previsti accomodamenti ragionevoli». Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire alle persone con disabilità di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perchè possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

Il decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva recita così: «Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della l. 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori».

Per comprendere che cosa sia un «accomodamento ragionevole» vengono in soccorso la direttiva 2000/78/Ce e la Convenzione Onu del 2006, guidata dall’interpretazione della Corte di giustizia: gli accomodamenti o soluzioni ragionevoli sono da intendersi come tutte le misure, necessarie e appropriate in base ai singoli casi, destinate a organizzare «il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento», nel rispetto del limite rappresentato dal carattere non sproporzionato né eccessivo dei corrispondenti oneri a carico del datore.

Tutele invalidi Legge 104

La Legge 104 del 1992 tutela i portatori di handicap (lo stato di handicap è accertato da una commissione medica dell’Asl) e i loro familiari (in particolare, il familiare che si prende cura, in via prevalente, del disabile). La normativa prevede:

il diritto a scegliere la sede di lavoro all’atto dell’assunzione;

il diritto a non essere trasferiti di sede, dopo l’assunzione, senza il proprio consenso;

il diritto a un congedo straordinario retribuito di massimo due anni; il diritto al rifiuto del lavoro notturno, domenicale o festivo; il diritto (per i familiari del disabile) a tre giorni al mese di permesso retribuito per la cura del disabile . Maggiori chiarimenti nella nostra guida sulla Legge 104.



