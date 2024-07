Venezuela nel caos. Abbattute le statue di Chavez e due manifestanti uccisi

Nel Paese vengono abbattute due statue di Chavez. Sospesi i voli da e per Panama e la Repubblica Dominicana, Paesi ‘rei’ di aver messo in discussione la trasparenza del voto

AGI – Non si placano in Venezuela le proteste contro la contestata vittoria elettorale di Nicolas Maduro, che gli consentirebbe un terzo mandato di sei anni. Nella notte europea, i manifestanti arrabbiati per quella che considerano una frode elettorale hanno fra l’altro abbattuto in tre città le statue di Hugo Chavez, il leader “bolivariano” di cui Maduro è il successore, e la dura repressione delle manifestazioni ha provocato due morti e decine di arresti. In un’occasione, citata dal quotidiano spagnolo El Pais, i manifestanti hanno decapitato una statua dell’ex presidente morto a 58 anni nel 2013 e hanno trascinato la testa di bronzo legandola a una motocicletta con una catena, come fece Achille con il cadavere di Ettore a Troia, fra gli applausi della gente.

L’opposizione ha reso pubblico il proprio conteggio basato sui verbali compilati, che danno come vincitore Edmundo Gonzàlez con una differenza molto ampia rispetto a Nicolas Maduro: 6,2 milioni di voti contro 2,7.

Redazione AGI

di Francesca Venturi