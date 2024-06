Corea del Sud, palestra ammette “solo donne eleganti. Le anziane sono maleducate”

Sebbene il cartello sia stato affisso da una singola palestra, il caso ha riacceso la polemica sulla crescente discriminazione verso alcune fasce d’età che si starebbe diffondendo in Corea del Sud. Oltre alla struttura sportiva, già in passato ci sono state aziende di vario tipo che hanno vietato l’accesso ai luoghi pubblici ai bambini o agli anziani. Ma se da un lato nel Paese c’è chi critica questo genere di divieti, dall’altro c’è chi li difende ritenendo corretto associare la maleducazione alle anziane: “Sono fastidiose, ignoranti e violente”, si legge in un commento su YouTube. Molti commentatori evidenziano invece come anche gli uomini abbiano comportamenti poco educati ma non vengono criticati o esclusi da attività sociali. “Anche gli anziani maschi sono ossessionati dalle cose gratuite, sono avari con i propri soldi ma non con quelli altrui. I comportamenti maleducati non sono esclusivi delle donne anziane”, ha detto il professore di psicologia Park Sang-hee alla tv JTBC.

Redazione Tgcom24.Mediaset