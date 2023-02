Polizia spara e uccide afroamericano in sedia a rotelle in California: Anthony Lowe aveva 36 anni

PUBBLICITA

di Cristiano Bolla

PUBBLICITA

Negli Stati Uniti si riaccende la polemica contro l’uso eccessivo delle armi da fuoco da parte della polizia: è virale il video di un afroamericano in sedia a rotelle ucciso da un poliziotto. La famiglia chiede l’immediato licenziamento e l’accusa di omicidio.

USA, afroamericano in sedia a rotelle ucciso dalla polizia

Stando a quanto riporta la CNN, i fatti risalgono al 26 gennaio e sono avvenuti ad Huntington Park, città a sud della California. La polizia ha aperto il fuoco contro un uomo di 36 anni identificato come Anthony Lowe.

In sedia a rotelle e con entrambe le gambe amputate, nei video che circolano sui social media e che alimentano l’indignazione si possono vedere i poliziotti approcciare Lowe, che ha tra le mani un coltello.

Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, ma stando alle fonti la polizia ha sparato temendo che il 36enne potesse lanciargli contro il coltello.

Anthony Lowe avrebbe accoltellato una persona

Le immagini diventate rapidamente virali mostrano gli attimi prima dell’uccisione del 36enne afroamericano in sedia a rotelle, ma le fonti riferiscono che la polizia è stata chiamata per un presunto accoltellamento

In un comunicato stampa diffuso lunedì 30 gennaio 2023, il Dipartimento di Huntington Park ha dichiarato che Lowe avrebbe accoltellato una persona, ritrovata con un polmone collassato ed emorragie interne.

La vittima stessa avrebbe descritto l’aggressore come una persona nera in sedia a rotelle, che avrebbe lasciato la carrozzina (muovendosi sulle gambe amputate) per colpirlo senza alcuna provocazione.

Dopo averlo identificato, i poliziotti riferiscono che il 36enne avrebbe ignorato i loro avvisi e sarebbero stati minacciati con lo stesso coltello. Le autorità hanno quindi sparato prima col Taser, ma non sono riusciti a fermarlo

Scoppia la protesta della famiglia

Il caso va ovviamente ad inserirsi nel già delicato clima che negli ultimi anni ha interessato non solo la California ma tutti gli Stati Uniti e ricorda episodi come la morte di George Floyd, ucciso da un poliziotto il 25 maggio 2020.

I poliziotti coinvolti sono stati messi in congedo amministrativo retribuito in attesa di indagini interne, ma ai familiari di Anthony Lowe non basta. Sono stati loro a identificarlo e rendere pubblico il nome.

“Hanno ucciso mio figlio in sedia a rotelle e senza gambe” ha detto la madre in una conferenza stampa, riferisce la CNN. Chiede giustizia per il 36enne, il licenziamento dei poliziotti e la loro messa sotto accusa per omicidio.