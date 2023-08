PUBBLICITA

Avevano creato un vero e proprio “centro di smistamento” di auto rubate. Tutte nuovissime, tutte di un certo valore economico. Lì, nei garage sotto le case popolari di largo Ferruccio Mengaroni, nel VI Municipio di Roma, erano state nascoste quattro vetture, sottratte ai legittimi proprietari nei giorni scorsi.

Dello strano via vai si è accorto Marco Doria, ex delegato all’ambiente e ai rifiuti nel VI Municipio Le Torri, nel corso del suo consueto “Mondezza Tour”, ripreso dopo la pausa estiva.

Auto rubate in tutta Roma

Sono quattro le auto ritrovate da Doria, tutte fortunatamente ancora in perfette condizioni. Chi le ha portate lì evidentemente non aveva ancora iniziato le operazioni di cannibalizzazione, probabilmente in attesa delle “ordinazioni” dei “clienti” a cui potevano servire i vari pezzi. Le vetture, tutte immatricolate recentemente, sono una Jeep Renegade, rubata il 13 Agosto e il cui furto è stato denunciato presso la caserma dei carabinieri di piazza Venezia e una Lancia Y rubata il 21 luglio, la cui denuncia è stata presentata dai carabinieri della Stazione Prenestina. E poi ancora una Fiat 500, “prelevata” dai ladri l’11 agosto e il cui furto è stato denunciato dal proprietario alla Polizia di Stato del Commissionato San Giovanni. L’ultima, è una 500 L, anche questa rubata recentemente.

Il posto, nota piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, è lo stesso punto dove, poco più di un mese fa, era stata ritrovata – dopo poche ore dal furto – l’auto del noto attore Christian De Sica. L’artista era andato a vedere, insieme ad alcuni amici, uno spettacolo al Teatro di via Bruno Cirino ma, uscendo, non aveva più ritrovato la sua 500 Abarth. Il rapido intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale aveva permesso il ritrovamento, proprio sotto le case popolari di largo Mengaroni, prima che la 500 sparisse o venisse fatta a pezzi.

Operazione congiunta

Quella di oggi, grazie all’intervento e la perspicacia di Doria, che ha segnalato le auto alle forze dell’ordine, è stata un’operazione in collaborazione tra Polizia locale di Roma Capitale Gruppo VI Torri e il Commissariato di pubblica sicurezza Casilino. Grazie alle denunce fatte, adesso verranno rintracciati i proprietari, che dopo l’espletamento delle formalità potranno rientrare in possesso delle loro vetture

di Maria Corrao