Decreto del Dicastero del clero, gratuito per chi non ha soldi

Per eliminare “talune prassi che, abusivamente, si sono verificate in vari luoghi”, il Dicastero per il Clero ha emanato, con il via libera del Papa, un decreto.

I fedeli chiedono ai sacerdoti messe con intenzioni particolari e per questo lasciano l’offerta.

Il Vaticano chiede di cercare di non cumulare tante offerte in un’unica messa e in ogni caso il sacerdote potrà trattenerne solo una e dare il resto alle “parrocchie in stato di necessità”, “specialmente nei paesi di missione”. Si ribadisce poi che per i sacramenti il prete “oltre alle offerte determinate dalla competente autorità”, “non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell’aiuto dei sacramenti a motivo della povertà”.

Redazione Ansa