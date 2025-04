L’attacco russo su Sumy, in Ucraina

Decine di persone sono state uccise nel centro della città: molte stavano celebrando la domenica delle palme

Domenica mattina un bombardamento russo a Sumy, nel nord est dell’Ucraina, ha ucciso almeno 32 persone: il governo ucraino ha detto che i missili russi hanno colpito il centro della città mentre molte persone stavano celebrando la domenica delle palme, tradizione cristiana molto sentita in Ucraina, in cui tanti credenti escono di casa per andare a messa.

I missili russi hanno colpito un autobus pieno di passeggeri: dal posto sono state inviate immagini di corpi di persone a terra, automobili e veicoli incendiati e servizi di emergenza che trasportavano feriti gravi: sono state ferite almeno 84 persone, e tra quelle uccise ci sono almeno due bambini.

Nelle ultime settimane l’esercito russo ha intensificato gli attacchi aerei e missilistici in questa zona, in cui hanno preso il controllo di alcune aree, mentre al tempo stesso è riuscito a respingere le forze ucraine da gran parte del territorio russo della zona di Kursk, in cui erano penetrate.

Nel frattempo i negoziati sulla guerra non stanno andando da nessuna parte, e i limitati sviluppi sono stati a sfavore dell’Ucraina, anche perché i negoziati stanno venendo gestiti dagli Stati Uniti ora governati da Donald Trump, che ha assunto nei confronti della Russia e del presidente Vladimir Putin un atteggiamento molto più morbido di quello assunto dal suo predecessore Joe Biden.

L’attacco a Sumy ha attirato reazioni molto intense e critiche da parte di vari leader europei: tra gli altri dall’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Kaja Kallas, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per l’Ucraina, Matthias Schmale, cioè dalla figura incaricata dalle Nazioni Unite di assicurare la pronta assistenza umanitaria all’Ucraina in quanto paese in guerra.

