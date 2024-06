Ragazza va contromano in centro, poi scende dall’auto e aggredisce una famiglia con 3 figli

Un presidio costante sul territorio per combattere «chi vuole trasformare questa città in un far west». Questo l’appello del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato sui social, come da anni continua a fare, un episodio di violenza verbale e fisica avvenuto vicino a Santa Maria La Nova, nel centro storico di Napoli.

Cosa è successo

A raccontare l’accaduto, ripreso anche nella clip, è la donna attaccata all’interno della sua vettura. «Eravamo in auto e la strada ci è stata sbarrata da un’altra auto in contromano che non voleva spostarsi», ha testimoniato la mamma di tre ragazzi di 15, 12 e 9 anni, che ha subito l’aggressione assieme al marito. «Abbiamo chiesto più volte di farci strada ma nulla, la ragazza al volante dell’auto controsenso è scesa dall’abitacolo e ci ha aggrediti verbalmente e fisicamente. Prima ci ha insultato e poi ha iniziato a prendere a schiaffi, pugni e calci la nostra macchina rompendo anche uno specchietto», si legge nel post del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

«Solo grazie alle persone presenti in strada la ragazza ha finalmente deciso di tornare in auto e fare retromarcia. Noi siamo sconvolti, siamo stati al Pellegrini per farci refertare, mia figlia di 12 anni piange come una matta e ha pure vomitato per lo stress. Ormai vivere in questa città è diventato difficile», ha chiosato sconsolata.



La frontiera senza legge

A parlare dell’accaduto è Borrelli, secondo cui si è ormai «di fronte ad atti di violenza inauditi e ingiustificati.

Com’è possibile che la richiesta di rispettare una semplice regola sfoci in un’aggressione, tra l’altro da parte di una ragazza così giovane», si è chiesto il deputato.

«Questa città – ha continuato Borrelli – sta attraversando una deriva violenta che sembra inarrestabile e non lascia nessuno indenne. Soltanto con un presidio costante del territorio è possibile garantire sicurezza ai cittadini, così da intervenire ogni volta che c’è ne fosse bisogno, agendo anche come deterrente contro chi vuole trasformare questa città in un far west».

Redazione Leggo.it